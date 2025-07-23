Новый день – новое бикини: 60-летняя Элизабет Херли показалась в ярком пляжном луке

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

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Элизабет Херли не устает радовать фолловеров в Instagram новыми фотографиями с отдыха в Монако. Она сделала селфи в ванной комнате с видом на море.

На этот раз актриса надела красное бикини с золотыми цепочками на лифе и плавках от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Лиз выглядит невероятно — у нее стройная подтянутая фигура, плоский живот и соблазнительный бюст.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

У Херли были взлохмаченные волосы, нежно-розовый блеск на губах, большие солнцезащитные очки на лице и золотая цепочка с подвеской на шее.

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Напомним, Элизабет Херли на вечеринку в Монако надела черное кружевное мини-платье с откровенным глубоким декольте.