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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Новый день – новое бикини: 60-летняя Элизабет Херли показалась в ярком пляжном луке

Британская актриса имеет безупречную фигуру, которую она любит демонстрировать в разных купальниках.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли не устает радовать фолловеров в Instagram новыми фотографиями с отдыха в Монако. Она сделала селфи в ванной комнате с видом на море.

На этот раз актриса надела красное бикини с золотыми цепочками на лифе и плавках от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Лиз выглядит невероятно — у нее стройная подтянутая фигура, плоский живот и соблазнительный бюст.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

У Херли были взлохмаченные волосы, нежно-розовый блеск на губах, большие солнцезащитные очки на лице и золотая цепочка с подвеской на шее.

Напомним, Элизабет Херли на вечеринку в Монако надела черное кружевное мини-платье с откровенным глубоким декольте.

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