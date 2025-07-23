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- Шоу-бизнес
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Новый день – новое бикини: 60-летняя Элизабет Херли показалась в ярком пляжном луке
Британская актриса имеет безупречную фигуру, которую она любит демонстрировать в разных купальниках.
Элизабет Херли не устает радовать фолловеров в Instagram новыми фотографиями с отдыха в Монако. Она сделала селфи в ванной комнате с видом на море.
На этот раз актриса надела красное бикини с золотыми цепочками на лифе и плавках от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Лиз выглядит невероятно — у нее стройная подтянутая фигура, плоский живот и соблазнительный бюст.
У Херли были взлохмаченные волосы, нежно-розовый блеск на губах, большие солнцезащитные очки на лице и золотая цепочка с подвеской на шее.
Напомним, Элизабет Херли на вечеринку в Монако надела черное кружевное мини-платье с откровенным глубоким декольте.