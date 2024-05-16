Новый день – новое бикини: британская модель продемонстрировала идеальную фигуру

Арабелла Чи на этот раз надела купальник пастельных оттенков.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала фолловеров в Instagram новыми фотографиями своего пляжного лука.

На этот раз красавица примеряла салатово-розовое бикини, спереди украшенное разноцветной вязкой. Позировала она под пальмой.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла продемонстрировала красивую стройную фигуру спереди, а затем похвасталась упругими и сексуальными ягодицами.

Арабелла Чи/Instagram

Она распустила волосы, сделала легкий макияж и завершила аутфит золотыми цепочками.

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи показала фигуру в желтом купальнике со стразами.

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