Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
160
Время на прочтение
1 мин

Новый день — новое бикини: Николь Шерзингер продемонстрировала идеальное тело

47-летняя певица, актриса и бывшая звезда Pussycat Dolls находится в отличной физической форме.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер не устает делиться с фолловерами в Instagram снимками со своего отдыха в райском уголке планеты — на Мальдивах.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Артистка устроила импровизированный фотосет в коралловом купальнике с розовым принтом и золотым кольцом на лифе. Шерзингер похвасталась идеальным телом — у нее стройная подтянутая фигура, плоский живот и красивый бюст.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь позировала у бассейна, в океане, а еще на сапборде.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

У звезды были мокрые волосы, бриллиантовые серьги-гвоздики, золотая цепочка с крестиком и кольцо с бриллиантом.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Напомним, Николь Шерзингер в черном купальнике, шляпе и с бокалами сфотографировалась во время отпуска.

