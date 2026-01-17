Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер не устает делиться с фолловерами в Instagram снимками со своего отдыха в райском уголке планеты — на Мальдивах.

Артистка устроила импровизированный фотосет в коралловом купальнике с розовым принтом и золотым кольцом на лифе. Шерзингер похвасталась идеальным телом — у нее стройная подтянутая фигура, плоский живот и красивый бюст.

Николь позировала у бассейна, в океане, а еще на сапборде.

У звезды были мокрые волосы, бриллиантовые серьги-гвоздики, золотая цепочка с крестиком и кольцо с бриллиантом.

Напомним, Николь Шерзингер в черном купальнике, шляпе и с бокалами сфотографировалась во время отпуска.