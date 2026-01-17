- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 160
- Время на прочтение
- 1 мин
Новый день — новое бикини: Николь Шерзингер продемонстрировала идеальное тело
47-летняя певица, актриса и бывшая звезда Pussycat Dolls находится в отличной физической форме.
Николь Шерзингер не устает делиться с фолловерами в Instagram снимками со своего отдыха в райском уголке планеты — на Мальдивах.
Артистка устроила импровизированный фотосет в коралловом купальнике с розовым принтом и золотым кольцом на лифе. Шерзингер похвасталась идеальным телом — у нее стройная подтянутая фигура, плоский живот и красивый бюст.
Николь позировала у бассейна, в океане, а еще на сапборде.
У звезды были мокрые волосы, бриллиантовые серьги-гвоздики, золотая цепочка с крестиком и кольцо с бриллиантом.
Напомним, Николь Шерзингер в черном купальнике, шляпе и с бокалами сфотографировалась во время отпуска.