Новый день – новый купальник: модель Арабелла Чи похвасталась сексуальным пляжным луком

Девушка пополнила гардероб красивым купальником василькового оттенка.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram порцию пикантных фотографий с отдыха.
Красавица похвасталась новым стильным купальником василькового цвета с металлическим кольцом между грудью.
Арабелла с разных ракурсов продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру, а также показала свои упругие ягодицы.
Пляжный аутфит Чи дополнила золотыми браслетами на запястьях, цепочками на шее и серьгами-кольцами. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.
Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи выложила снимки в миниатюрном красном бикини на завязках.
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