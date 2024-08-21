Новый день – новый купальник: модель Арабелла Чи похвасталась сексуальным пляжным луком

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram порцию пикантных фотографий с отдыха.

Арабелла Чи/Instagram

Красавица похвасталась новым стильным купальником василькового цвета с металлическим кольцом между грудью.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла с разных ракурсов продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру, а также показала свои упругие ягодицы.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи/Instagram

Пляжный аутфит Чи дополнила золотыми браслетами на запястьях, цепочками на шее и серьгами-кольцами. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи выложила снимки в миниатюрном красном бикини на завязках.

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