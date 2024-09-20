Новый день – новый купальник: мокрая Арабелла Чи похвасталась соблазнительной фигурой в Бодруме

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – продолжает радовать подписчиков в Instagram снимками из отдыха в Турции. Девушка наслаждается жаркой погодой в городе Бодрум.

Чи предстала перед фотокамерой мокрой, ведь только вылезла из воды. На ней был сексуальный купальник кораллового оттенка с психоделическим принтом и металлическими кольцами.

Арабелла Чи/Instagram

Купальник имел соблазнительный вырез за пупок и вырезы по бокам, а также обнаженную спину.

Арабелла похвасталась не только пополнением своей коллекции купальников, но и красивой и стройной фигурой.

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи показалась в обновке – в вязаном бикини оливкового цвета.

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