Новый день – новый купальник: мокрая Арабелла Чи похвасталась соблазнительной фигурой в Бодруме

Модель не устает хвастаться идеальной фигурой.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – продолжает радовать подписчиков в Instagram снимками из отдыха в Турции. Девушка наслаждается жаркой погодой в городе Бодрум.
Чи предстала перед фотокамерой мокрой, ведь только вылезла из воды. На ней был сексуальный купальник кораллового оттенка с психоделическим принтом и металлическими кольцами.
Купальник имел соблазнительный вырез за пупок и вырезы по бокам, а также обнаженную спину.
Арабелла похвасталась не только пополнением своей коллекции купальников, но и красивой и стройной фигурой.
Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи показалась в обновке – в вязаном бикини оливкового цвета.
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