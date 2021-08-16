Новый день – новый лук: порноактриса из "Холостяка-11" подчеркнула стройные ноги мини-платьем

Бывшая актриса фильмов для взрослых Анастасия пополнила гардероб сексуальным нарядом.
Участница проекта "Холостяк-11" — бывшая порноактриса Анастасия (псевдоним — Адель Асанти) — настоящая модница. Она любит красиво и стильно одеваться, поэтому с радостью демонстрирует свои повседневные аутфиты в Instagram.
На этот раз Анастасия примерила маленькое черное асимметричное платье. Длина мини отлично подчеркнула ее стройные ноги и сексуальную фигуру. Девушка также продемонстрировала татуировки на руке и ногах.
Платье Адель сочетала с черными босоножками и очками в белой оправе. Волосы она собрала в хвост.
"Новый День - новый Look", - лаконично Настя подписала снимок.
Еще Асанти похвасталась длинным ярким маникюром желтого цвета и нежным макияжем с черными стрелками.
А в прошлый раз Настя похвасталась луком за 5 тысяч долларов, в котором она пошла на свидание.
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