Новый лук и прогулка на яхте: Настя Каменских показала кадры с отдыха

Настя Каменских опубликовала несколько новых фотографий с отдыха, который она проводит с мужем и родными людьми.

Артистка запостила снимки с прогулки на яхте. На одних фотографиях певица запечатлена в оранжевом топе, который сочетала то ли с белой юбкой, то ли с широкими брюками. На лице у звезды черные солнцезащитные очки, в ушах красивые серьги, а кудрявые волосы распущены. В подписи к фото Каменских пишет, что не умеет расслабляться и просит совета у подписчиков.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

"Я не умею расслабляться. Мне приходиться этому учиться. И у меня уже есть успехи - это бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов и безграничный смех. Что ж, осталось теперь найти в этом всем баланс и свою идеальную средину", - пишет Настя.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

На других фото девушка позирует тоже на яхте, на ней желтый купальник, состоящий из топа с белой каймой и плавок, на бедра певица завязала красивый оливковый платок.

"Вот бы так начиналось каждое утро", - пишет знаменитость под снимками.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Под одной из фотографий Каменских отметила геолокацию, остров Млет, что в южной части Хорватии. Предполагается, что именно там звездная семья и проводит свой летний отпуск.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

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