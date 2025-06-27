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- Шоу-бизнес
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Новый образ невесты Джеффа Безоса: 55-летняя Лорен Санчас появилась в платке на голове
Совсем скоро она станет женой одного из самых богатых людей в мире, но а пока демонстрирует роскошные наряды.
55-летняя невеста Джеффа Безоса — бывшая журналистка и телеведущая Лорен Санчес — попала под прицел папарацци в Венеции, когда вышла из своего роскошного отеля. Женщина выглядела роскошно и элегантно, поскольку надела костюм молочного цвета, который включал жакет на пуговицах и юбку миди.
Наряд Лорен дополнила солнцезащитными очками, макияжем и роскошной укладкой с локонами. Но главным акцентом лука невесты был платок, который она украсила волосы.
Это было изделие от Hermès, которое имеет очень символичное название Gala Brides in Flowers. Стоимость такого шелкового платка 620 долларов, а создан он благодаря объединению талантов Кристины Генри и Хьюго Грыгкара. Они переосмысленные Brides de Gala — одного из самых знаковых конных дизайнов Дома с цветами и фруктами. В платке можно увидеть: незабудки, гибискусы, анемоны, чернику, фиговые листья. Все они объеденены и искусно размещены по изделию.
Также Лорен добавила к этому наряду черные туфли с открытой пяткой и небольшую сумку из черной кожи.
Невеста была в восторге от внимания. Она махала руками папарацци и отправляла воздушные поцелуи.
Напомним, днем ранее Лорен продемонстрировала роскошное платье от кутюр с вышивкой созданное Модным домом Schiaparelli.