Новый образ невесты Джеффа Безоса: 55-летняя Лорен Санчас появилась в платке на голове

Лорен Санчас / © Associated Press

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55-летняя невеста Джеффа Безоса — бывшая журналистка и телеведущая Лорен Санчес — попала под прицел папарацци в Венеции, когда вышла из своего роскошного отеля. Женщина выглядела роскошно и элегантно, поскольку надела костюм молочного цвета, который включал жакет на пуговицах и юбку миди.

Лорен Санчес / © Associated Press

Наряд Лорен дополнила солнцезащитными очками, макияжем и роскошной укладкой с локонами. Но главным акцентом лука невесты был платок, который она украсила волосы.

Лорен Санчес / © Associated Press

Это было изделие от Hermès, которое имеет очень символичное название Gala Brides in Flowers. Стоимость такого шелкового платка 620 долларов, а создан он благодаря объединению талантов Кристины Генри и Хьюго Грыгкара. Они переосмысленные Brides de Gala — одного из самых знаковых конных дизайнов Дома с цветами и фруктами. В платке можно увидеть: незабудки, гибискусы, анемоны, чернику, фиговые листья. Все они объеденены и искусно размещены по изделию.

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Лорен Санчес / © Associated Press

Платок Лорен Санчес / фото: Hermès

Также Лорен добавила к этому наряду черные туфли с открытой пяткой и небольшую сумку из черной кожи.

Лорен Санчес / © Associated Press

Невеста была в восторге от внимания. Она махала руками папарацци и отправляла воздушные поцелуи.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Напомним, днем ранее Лорен продемонстрировала роскошное платье от кутюр с вышивкой созданное Модным домом Schiaparelli.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Associated Press Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Associated Press Лорен Санчес / © Getty Images