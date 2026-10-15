Новый сезон шоу "Холостячка": главной героиней проекта стала известная актриса

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Романтическое реалити-шоу «Холостячка» возвращается. Главной героиней третьего сезона станет украинская актриса Антонина Хижняк, известная зрителям по роли Мотри в сериале «Поймать Кайдаша». Об этом телеканал СТБ сообщил в своем Instagram.

В анонсе команда проекта представила Антонину как остроумную, искреннюю и прямую девушку, которая хорошо знает, чего хочет от отношений. Она не готова подстраиваться под чужие ожидания или притворяться восхищенной, чтобы поласкать мужское самолюбие.

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В жизни актрисы уже есть большая любовь — ее сын. Теперь Хижняк готова впустить в свою жизнь мужчину, с которым сможет быть собой, откровенно говорить о чувствах и строить настоящие отношения.

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Телеканал уже объявил кастинг потенциальных участников. Мужчинам, желающим познакомиться с Антониной, предлагается заполнить анкету. Среди качеств, на которых сделали акцент в анонсе, — чувство юмора и готовность к откровенному общению.

Дата премьеры нового сезона пока не объявлена.

Напомним, что главным героем пятнадцатого сезона реалити-шоу «Холостяк» является украинский баскетболист — Вячеслав Кравцов. И уже завтра, 16 октября, состоится знакомство нового холостяка с его участницами.

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