Новый сезон шоу "Холостяк": объявили имя главного героя

Впервые в истории проекта объявили имя Холостяка одновременно с началом кастинга.

На экраны этой осенью возвращается долгожданное романтическое реалити-шоу "Холостяк".

Телеканал СТБ объявил имя главного героя тринадцатого сезона проекта. Им стал военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games – 28-летний Александр "Терен" Будько.

Александр "Терен" Будько

В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатська Січ" с позывным "Терен".

В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности. Мужчина прошел протезирование в США и сложную реабилитацию. "Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.

Александр "Терен" Будько

Александр также является автором книги "Історія впертого чоловіка", а также соавтором и ведущим YouTube-проекта "Відвал ніг, або All інклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных". Об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого является Сара Джессика Паркер.

Александр "Терен" Будько

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