Новый скандал на «Мисс Вселенная»: участницы обвиняют организацию в нечестности и отказываются от титулов

Не прошло и недели после завершения шоу, как многие конкурсантки решили раскрыть правду о происходящем, поскольку многие моменты в организации и выборе победительницы были весьма сомнительны.

Уже в ходе шоу девушки узнали, что победительницу якобы выбрали еще до начала конкурса. Именно поэтому один из судьей Омар Арфуш публично подал в отставку с поста члена отборочной комиссии. Он заявил, что организация «Мисс Вселенная» сформировала «импровизированное жюри» для отбора 30 финалисток еще до того, как участницы вышли на сцену в предварительном туре. Организаторы конкурса опровергли заявления Арфуша, однако спустя несколько дней после окончания конкурса одна из участниц, пожелавшая остаться анонимной, рассказала PEOPLE, что хотела бы, чтобы организаторы действовали более прозрачно.

«Я знаю, что один из участников просил судей разъяснить, как именно было объявлено имя победителя, но они отказались это сделать», — говорит она. «Многие задавались вопросом, как были объявлены победители, и было ли это действительно справедливо?».

«После того, как мы покинули сцену репетиций, многие из нас узнали из социальных сетей, а не от организаторов конкурса „Мисс Вселенная“, что предварительный отбор в топ-30 проводился не только без присутствия официальных судей, но и до того, как мы вышли на сцену», — рассказала конкурсантка добавив «Многие конкурсантки пожертвовали личной жизнью, оставили работу и целый год готовились к этому моменту. Некоторые из нас заболели, попали в больницу или измотались, получая всего три-четыре часа сна каждую ночь. Мы сделали это, потому что верили в честность этой организации и миссию, которую они нам проповедовали».

Также проговорилась в прямом эфире в Instagram «Мисс Норвегия»: «Уже определили десятку лучших еще до финала, примерно за 15 дней, поэтому мы все были очень разочарованы, услышав, что, мол, какой смысл участвовать, если организаторы „Мисс Вселенная“ уже все решили? И это оказалось правдой».

Но также возмущение участниц вызвала и нформация с паспортами, якобы девушки из некоторых стран, как вот Кот-д’Ивуар, не могли впринципе победить, поскольку для путишествий им нужны визы от 175 стран, а работа расчитана на год и все это время они должны путишествовать.

«Работа рассчитана на один год участия в конкурсе „Мисс Вселенная“, 175 стран запрашивают визу в Кот-д’Ивуар», — заявил это один из владельцев конкурса Рауль Роче, что стало поводом думать, что паспорт участницы влияет на ее шансы на победу в конкурсе.

После всех этих скандалов многие девушки решили выразить свое недовольство публично и даже отказаться от своих титулов в знак протеста против нечестности, с которой они столкнулись.

Эстония

«Я отказываюсь от титула „Мисс Вселенная Эстония“. Мои ценности и трудовая этика не совпадают с ценностями и этикой национального директора Натали Корнейцик. Я предана делу расширения прав и возможностей женщин и равенства и продолжу эту работу самостоятельно, без какого-либо дальнейшего участия в конкурсе „Мисс Вселенная Эстония“, — написала 28-летнняя Бригитта Шабак.

Также Бригитта рассказала, что во время интервью, организаторы позволяли себе много вопросов личного характера, которые не касались работы, в частности если ли у девушек мужья или дети, сколько детям лет.

«Марио Буккарат, генеральный директор „Мисс Вселенная“, пришел к нам с речью и сказал: „Виктория, Мисс Вселенная, не может быть замужем, потому что она замужем за организацией Мисс Вселенная и спонсорами“. Это нас совершенно сбило с толку», — рассказала модель в Instagram.

Кюрасао

«Как „Мисс Вселенная Кюрасао-2025“, я приехала в Бангкок с благодарностью и надеждой подарить моему острову тот самый момент, которого он действительно заслуживает. Кюрасао, может быть, и небольшой, но наша подготовка, дисциплина и дух были сильны, и я всем сердцем верила, что это наш год. Именно поэтому неудача была болезненной и для меня, и для меня как для делегата, и для представителя моей страны. На протяжении всего этого путешествия я достойно представляла Кюрасао. Я не из тех, кто жалуется, но больше не могу молчать. К сожалению, я также стала свидетелем и пережила моменты за кулисами, которые были обескураживающими и не всегда соответствовали стандартам ясности и последовательности, которых стремится придерживаться такая глобальная платформа. Мисс Вселенная — это, в конечном счете, заявление о приеме на работу, и этот опыт научил меня, что некоторые практики просто не отражают ценностей и принципов, которыми я руководствуюсь в жизни», — написала Камиль Томас.

Португалия

«На данный момент я больше не чувствую, что принципы, которые выбрала для себя организация „Мисс Вселенная“, соответствуют моим ожиданиям. Я считаю крайне несправедливым возлагать вину на поведение 120 претенденток, которые 20 дней были в атмосфере неопределенности, давления, а порой и страха.

Хочу отметить момент, когда я поняла, что мой путь к этому завершен. В разговоре между организацией и претендентками было сказано, что у правящей королевы нет парня, потому что нет времени — что ее преданность обществу, а ее «брак» — проекту. Мое сердце забилось. Я застыла. Я огляделась, надеясь, что меня неправильно поняли. Несколько претенденток, состоявших в браке или состоявших в отношениях, как и я, были явно обижены. И все же я выбрала веру. Я решила до самого конца демонстрировать то, что действительно мной движет. Брак научил меня настоящей преданности — другому человеку, цели, организации».

«Никогда не позволяйте никому ограничивать вас. Никогда не соглашайтесь с тем, что вам говорят, что вы должны выбирать между любовью и амбициями, между семьёй и сценой, между тем, кто вы есть, и тем, кем вы стремитесь быть», — добавила модель.

Гваделупа

«Вы украли деньги у моих афро-карибских девочек? Вы позволили им участвовать, зная, что они никогда не выиграют этот конкурс? Вы позволили им участвовать только ради разговоров о разнообразии и инклюзивности?», — написала 26-летняя Офели Мезино.

«Вы пытаетесь найти расистское оправдание тому, что вы не выбрали кого-то высококвалифицированного для этой работы? Вы вообще читаете наши биографии, когда мы подаем всю визовую информацию?».

«Вы сказали в этом году: „Самое большое количество стран, которые никогда не участвовали в Мисс Вселенная“. Вы крадете деньги у маленьких территорий. Вы крадете надежду миллионов людей, которые не понимают, почему они не в Топ-30/12/5. Это худшее оправдание, которое я когда-либо слышала. Я слежу за конкурсами уже десятилетие — это унижение, неуважение к участницам, семьям, представителям, которые вкладывают столько сил в ваш бренд. Как вы можете так не уважать эти страны?»

Эквадор

«Учитывая все, что происходит после этого конкурса, я хочу напомнить всем, кто это читает, и каждому участнику, об очень важной вещи:

Ваша ценность, ваше предназначение и ваш успех определяются не количеством подписчиков в Instagram. Мы не можем измерить нашу ценность цифрами. Что действительно важно, так это то влияние, которое вы оказываете на людей, которые уже находятся рядом с вами. Никто не запомнит вас по цифре в вашем профиле — я обещаю вам это. Вас запомнят по тем чувствам, которые вы им подарили. Независимо от того, 100 у вас подписчиков или 10 миллионов, у вас отнимут ваше сердце, вашу доброту и вашу искренность.

Во-вторых, каждой маленькой стране, каждой незамеченной нации, каждому месту, где сильный паспорт не является гарантированной привилегией: никогда не прекращайте мечтать по-крупному. Никогда не умаляйте свой потенциал из-за того, что кто-то говорит вам, что у вас меньше сил, чем у других. Вы способны достичь абсолютно всего, чего пожелаете. Когда что-то предназначено для вас, всегда найдется способ. Всегда есть решение», — написала 30-летняя Надя Мейха.

Ливан

«Слова значат больше, чем мы думаем. Они могут ранить или исцелять, и каждый из нас волен выбирать, что именно. Вы можете забыть комментарий в ту же секунду, как его опубликуете. Человек, читающий его, может носить его с собой несколько дней. Выберите заботу. Если вы не умеете говорить по-доброму, совершенно нормально вообще ничего не говорить.

Не нужно затмевать чужой свет, чтобы сиять. Выберите доброту. Выберите уважение. Просто человечность», — написала Сара Лина Бужауд.

Острова Теркс и Кайкос

«Каждая участница заслуживает того, чтобы подняться на вершину благодаря своему предназначению и подготовке, а не благодаря политическому весу или легкости передвижения, обусловленной её гражданством», — написала Беренис Дикенсон Мартинес.

«Мое горло сжалось от бессонных ночей, часов репетиций, тренировок, жертв и тех физических, финансовых и психологических испытаний, которые я пережила, чтобы дойти до этого момента — всего того, что осталось без внимания. Это было болезненное, неприятное чувство, но оно длилось недолго, потому что правда о проделанной работе, о моем росте и о том влиянии, которое я оказала, была слишком очевидной, чтобы ее игнорировать».

«Да, результат был непростым. И да, это было несправедливо. Но этот момент не станет концом моей истории и пределом того, что я могу сделать для своей страны».

Кот-д’Ивуар

27-летняя представительница африканской страны Кот-д’Ивуар Оливия Ясе — отказалась от своего титула. Именно о ней говорил Рауль Роче, намекнув, что она никогда бы не победила из-за своего паспорта. Однако по документам Оливия — гражданка США.

«Представляя Кот-д’Ивуар на конкурсе „Мисс Вселенная 2025“ в Бангкоке, я лично убедилась в своей способности добиваться больших успехов, несмотря на трудности. Но чтобы продолжать идти по этому пути, я должна оставаться верной своим ценностям: уважению, достоинству, совершенству и равным возможностям — важнейшим столпам, которые меня направляют. С сердцем, полным благодарности и глубокого уважения, я объявляю о своей отставке с титула „Мисс Вселенная Африка и Океания“, а также о прекращении какого-либо дальнейшего сотрудничества с Комитетом „Мисс Вселенная“. На протяжении всего моего пути в роли амбассадора и королевы красоты я служила с преданностью, стойкостью, дисциплиной и решимостью. Однако, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, я должна твердо держаться своих ценностей — руководящих принципов, которые прокладывают путь к совершенству.

Как я сказала на сцене, мое самое большое желание — быть примером для нового поколения, особенно для молодых девушек. Я призываю их расширять свои границы, уверенно входить в пространства, где они думают, что им не место, и с гордостью принимать свою идентичность.

Именно эта приверженность быть позитивным примером ведет меня к сегодняшнему решению. Отказ от ограниченной роли «Мисс Вселенная Африка и Океания» позволит мне полностью посвятить себя защите ценностей, которые я так глубоко уважаю», — написала Оливия.