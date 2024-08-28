Новый стильный выход: Керри Вашингтон белыми мини-шортами подчеркнула стройные ноги

47-летняя актриса и политическая активистка выглядела стильно на спортивном ивенте.
Керри Вашингтон посетила первый день Открытого чемпионата США по теннису, который прошел в теннисном центре Billie Jean King в Нью-Йорке.
Для этого события актриса выбрала темно-синюю рубашку, черный кроп-топ и белые короткие шорты с завышенной талией от Ralph Lauren, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Лук звезда дополнила коричневыми кожаным поясом, туфлями-лодочками на шпильках и сумкой.
Вашингтон собрала волосы в высокий хвост, сделала макияж с пышными ресницами, французский маникюр, уши украсила серьгами-гвоздями, а на пальце было кольцо.
Напомним, ранее Керри Вашингтон вышла на прогулку в твидовом мини-платье травяного цвета со скрытыми пуговицами, короткими рукавами и большими накладными карманами.
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