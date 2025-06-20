Новый урожай: Дэвид Бекхэм показал, что выросло у него на огороде

Дэвид Бекхэм

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50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм много времени уделяет сельскому хозяйству и садоводству, которыми он занимается на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством.

В своем Instagram он хвастается урожаем со своего огорода. Если ранее он показывал, какие у него выросли капуста, редис и шпинат, то в этот раз созрели другие овощи: кабачки, цуккини, огурцы, фасоль и горох.

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма / © Instagram Дэвида Бекхэма

Отметим, любовь Дэвида к садоводству началась во время локдауна. Это занятие стало для него способом расслабиться и медитировать. Работу в огороде он называет спокойной, терапевтической и полезной. Также экс-футболист любит готовить еду из продуктов с собственного огорода. Его жена Виктория часто шутит над увлечением мужа — «он как старичок на пенсии с лопатой», но поддерживает его, ведь и сама придерживается правильного питания и любит экологически чистые продукты.

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Дэвид Бекхэм

Ранее, напомним, Виктория Бекхэм показала милые фото мужа Дэвида с их домашними любимцами.