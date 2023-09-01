Новый виток в карьере: Джулия Фокс стала "ангелом" Victoria's Secret

Несмотря на то, что она довольно успешная модель, прославилась на весь мир несколько лет тому назад из-за мимолетного романа с Канье Уэстом. Теперь Фокс сотрудничает с самым известным брендом белья в мире.

Эпатажная американская модель Джулия Фокс стала новым "ангелом" бельевого бренда Victoria's Secret. Она появилась в рекламной кампании и примет участие в грандиозном камбэк-шоу The Tour, которое состоится 26 сентября.

Об участии модели бренд объявил опубликовав пост в Instagram с ее снимком в золотом платье. Автором этого наряда является нигерийский дизайнер Бубу Огиси (Bubu Ogisi) и бренд IAMISIGO.

Мини было расшито крупным декором, в руке Джулия держала мини-сумку, а в ушах у нее были огромные квадратные серьги.

Напомним, что весной этого года компания Victoria's Secret объявила, что возвращает формат модных шоу, но они будут более инклюзивными. Также на шоу выступит хип-хоп-исполнительница Doja Cat.

Помимо Джулии на подиум выйдут: Джиджи Хадид, Лила Мосс, Адриана Лима, Наоми Кэмпбелл, Хейли Бибер и Кэндис Свейнпол.

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