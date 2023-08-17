Ну просто красотка: Эмили Ратажковски блеснула плоским животом в стильном луке

Модель и писательница Эмили Ратажковски продемонстрировала потрясающую фигуру, появившись на улицах Нью-Йорка в новом образе.

Эмили была замечена фотографами прогуливающейся по шумным городским улицам, направляясь на запись своего подкаста High Low. Ратажковски надела белую укороченную рубашку с длинными рукавами и глубоким V-образным вырезом спереди, продемонстрировав свой невероятно красивый плоский живот и черную юбку с заниженной талией из атласного материала и закреплена модным ремнем с золотой цепочкой. Лук звезды дополняли рыжие остроносые сапоги из кожи на каблуках и черная сумка через плечо на ремешке-цепочке.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Модель распустила рыжие волосы, надела черные солнцезащитные очки и сделала легкий дневной макияж и маникюр в светлом оттенке. Выглядела Эмили просто потрясающе.

Сейчас звезда практически каждый день фотографируют в Нью-Йорке. В прошлый свой выход модель блистала перед камерами в черном топе и лососевых джинсах.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images