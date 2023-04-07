О Дракуле и его верном слуге: в украинский прокат выйдет комедийный ужас с Николасом Кейджем

Совсем скоро, 13 апреля, в украинский прокат выйдет комедийный слэшер от студии Universal – "Ренфилд". Роль графа Дракулы в фильме исполнил Николас Кейдж, а его верного слугу Рейнфилда – Николас Холт ("Тепло наших тел").

В ленте мы также увидим Аквафину, Брендона Скотта Джонса, Бена Шварца, Бессу Роус и других. Режиссером выступил Крис Маккей (франшиза "Война завтрашнего дня").

В центре сюжета самый известный вампир ХХ века – граф Дракула – и его помощник Ренфилд. Много веков парень жил в тени самовлюбленного босса, выполняя его самые глупые прихоти. И вот, наконец, после долгих лет служения, у Ренфилда есть шанс увидеть жизнь за пределами тени взбалмошного шефа. Но из-за бунта магическая сила может его оставить. Сможет ли Ренфилд стать свободным?

Напомним, в украинский прокат вышел жуткий триллер режиссера Джулиуса Эйвери "Экзорцист Ватикана". Главную роль в фильме исполнил Рассел Кроу.

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