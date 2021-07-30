О любви и ненависти: вышел первый трейлер фильма "Дом Гуччи" с Леди Гагой

О любви и ненависти: вышел первый трейлер фильма "Дом Гуччи" с Леди Гагой

Премьера запланирована на 24 ноября и обещает быть очень впечатляющей.

Студия MGM представила первый трейлер криминальной драмы Ридли Скотта "Дом Гуччи", где главную роль сыграет Леди Гага, Джаред Лето, Адам Драйвер и Аль Пачино.

Съемки фильма проводились в Италии, в частности в Риме и Милане. Рассказана в этой картине будет история об убийстве наследника модной империи Маурицио Гуччи. Виновной в организации резонансного убийства признали бывшую жену бизнесмена Патрицию Реджани.

Судя по трейлеру, нас ждет насыщенная, динамичная картина с отличной актерской игрой, роскошными костюмами главных героев и детализацией их образов.

Стоит отметить, что семья Гуччи, которая не владеет брендом с 1993 года, категорически против выхода этого фильма. Они считают, что Ридли Скотт просто хочет нажиться на их имени. Однако фильм снимался в сотрудничестве с Модным домом.

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Леди Гага на съемках фильма в Италии (29 фото)

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