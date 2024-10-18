О любви и важнейших ценностях: Павел Зибров представил новый альбом

Народный артист Украины, главный усач и романтик страны Павел Зибров представил новый альбом о любви — "Любов може все".

В него вошли 6 композиций известных украинских авторов и несколько переводов знаковых песен — "Мої ангели моя сімʼя", "Коханій дружині" и перепев хитов 90-х — "Якщо поруч ти" Вадима Крищенко и "Очі дівочі" Юрия Рыбчинского.

""Любов може все" – альбом, окутанный любовью, нежностью и одновременно драйвом, о важнейших ценностях в жизни – семье, любимом человеке, теплых воспоминаниях, мгновениях счастья, признания и вожделения. Каждый найдет что-то свое в композициях", – комментирует Зибров.

Павел Зибров

О каждой песне артист рассказал в своих социальных сетях. Эти композиции являются классическим примером романтического творчества Павла Зиброва, известного своим уникальным стилем и глубокими эмоциональными песнями о вечных ценностях.

Артист также готовит mood video на большинство композиции, а сегодня в день релиза альбома презентовал клип на ударную и одноименную песню "Любов може все", которая призвана воспевать силу любви, ее способность изменять жизнь и вдохновлять большие поступки.

Любовь есть движущая сила, позволяющая человеку преодолевать трудности, находить счастье и гармонию в жизни. В видеоработе Павел вспоминает волшебные мгновения со своей любимой женой Мариной и несется к ней.

Видео уже доступно на официальном YouTube-канале Павла Зиброва, альбом – на всех стримфнговых площадках.

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