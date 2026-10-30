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Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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О любви, которую невозможно отпустить: MARIAM и DONTSOV представили дуэтный сингл "Раны"

Артисты представили чувственную песню о любви вопреки расстоянию и обстоятельствам.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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О любви, которую невозможно отпустить: MARIAM и DONTSOV представили дуэтный сингл "Раны"

Украинская певица армянского происхождения MARIAM, известная благодаря совместной с группой ADAM песне «Город спит», и певец и композитор DONTSOV выпустили сингл «Раны». Это их первая совместная работа — о сильных чувствах и невозможности быть вместе.

В основе композиции — история любви, которой мешают расстояние и жизненные обстоятельства. Человек остается самым близким, даже когда становится недосягаемым, а воспоминания о нем не отпускают.

Ключевой строкой в песне стала фраза «Я лечила раны, которых не наносила». Посредством диалога женского и мужского голосов артисты рассказывают о готовности принимать чужую боль, поддерживать и беречь связь, несмотря ни на что.

Идея композиции принадлежит MARIAM. Она написала музыку и создала первоначальную демо-версию, которая около года ждала продолжения. Впоследствии певица показала ее DONTSOV, и он присоединился к работе над текстом, дополнив историю новыми образами.

«Я написала „Раны“ в тот момент, когда была максимально честна с собой. У меня не было цели создать хит или написать песню, которая кому-то понравится. Хотелось просто изложить свои мысли в строках и передать ощущение, для которого иногда трудно подобрать слова», — рассказала MARIAM.

По словам артистки, в основе песни лежит внутренний конфликт: осознание того, что человек может быть самой большой любовью твоей жизни, хотя у вас нет общего будущего. Именно поэтому для нее было важно найти исполнителя, который почувствует личную историю, скрытую за каждой строкой.

«Он не просто проникся этой песней, а по-настоящему прожил ее. И для меня это чрезвычайно ценно», — добавила певица о коллеге.

Артисты познакомились в ходе музыкального проекта «МУВ3». Они продолжили общение, а впоследствии DONTSOV пригласил MARIAM выступить на премии MUZVAR AWARDS. Идея дуэта возникла позже — после прослушивания демоверсии «Ран».

Для DONTSOV эта работа стала началом нового творческого этапа. Последние семь лет он сосредоточивался на развитии независимого музыкального медиа «МУЗВАР», премии MUZVAR AWARDS и других проектов.

«Семь лет я был рядом с музыкой, но не как артист. Помогал другим рассказывать их истории, создавал проекты, работал с исполнителями и видел, как рождаются новые имена. Но где-то внутри оставалась моя собственная незавершенная история. Песня „Раны“ стала для меня возможностью вернуться к тому, с чего все начиналось, — к желанию писать и петь», — поделился DONTSOV.

В то же время певец пока не ставит перед собой цели активно давать концерты. Прежде всего он хочет создавать музыку, которая сможет поддержать слушателей в сложные моменты.

Для MARIAM этот релиз стал продолжением работы над авторскими песнями. В «Ранах» артисты обращаются к знакомому многим вопросу: действительно ли время лечит? Их музыкальная история — о том, как научиться жить с пережитым и найти понимание в другом человеке.

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