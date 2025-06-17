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- Шоу-бизнес
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О сыне Джона Кеннеди снимут трагический сериал: названы имена актеров проекта
Уже в следующем году поклонники семьи Кеннеди смогут посмотреть новый сериал об одной из самых грустных страниц их жизни.
Режиссер Райан Мерфи, который ответственный за такие нашумевшие проекты как «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений», взялся за новый проект — «Американская история любви» (American Love Story).
Первый сезон этого мини-сериала расскажет об одном из самых красивых и самых грустных романов 90-х годов — отношениям Кэролин Бессетт и Джона Фицджеральда Кеннеди-младшего — сына убитого президента Америки.
Они считались золотой парой Америки, их обожала публика, преследовали папарацци, а стиль Кэролин и любовь к простоте и классике сделали ее иконой моды.
Сериал будет рассказывать о развитии их отношений — от ухаживаний, свадьбы и до душераздирающего лета 1999 года, когда они разбились на самолете.
Мерфи выложил первые фотографии проекта, показав, что съемки официально начались.
«Вот несколько кадров с нашего теста камеры LOVE STORY. Мы начали снимать на этой неделе в Нью-Йорке и с нетерпением ждем, когда вы увидите романтическую и трагическую историю любви между американским принцем Джоном Кеннеди-младшим и иконой моды Кэролин Бессетт», — написал он.
Он также сообщил, что сериал выйдет в выходные Дня святого Валентина в 2026 году.
Главные роли в сериале исполнят Сара Пиджон и Пол Келли. Актеры невероятно перевоплотились в своих экранных персонажей.