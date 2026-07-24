О тайной любви: Екатерина Бужинская представила драматическую песню

Екатерина Бужинская

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Екатерина Бужинская представила новую песню «Запретная любовь». Это стало одной из самых эмоциональных премьер артистки за последнее время, ведь в ней затрагивается тема чувств, которые общество привыкло считать запретными.

В центре сюжета — история двух людей, которых судьба свела вопреки обстоятельствам. Они влюбляются, хотя у каждого уже есть своя жизнь и он находится в отношениях. Их встречи остаются тайной, а чувства превращаются в постоянную внутреннюю борьбу между голосом сердца, моральным долгом и чувством вины.

Текст композиции написал Юрий Рыбчинский, украинский перевод выполнила Екатерина Костюк, а музыку сочинил Виталий Волкомор.

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«Мне хотелось показать историю без осуждения. В жизни не всё бывает черным или белым. Иногда люди оказываются в обстоятельствах, где нет правильного решения. Есть любовь, боль, чувство вины, страх потерять все, но в то же время есть искреннее желание быть рядом с человеком, который стал для тебя всем», — рассказала Екатерина.

Екатерина Бужинская

По мнению певицы, эта история может быть близка многим слушателям, ведь почти каждый человек хотя бы раз сталкивался с трудным выбором между чувствами и долгом.

Артистка также отметила, что вскоре после премьеры композицию начали использовать в TikTok, добавляя её в свои видео и истории.

«Для меня стало приятной неожиданностью увидеть, как быстро песню начали делиться. Это означает, что она живет своей жизнью и находит отклик в сердцах людей. Именно ради таких эмоций артист выходит на сцену и создает новую музыку», — добавила она.

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Екатерина призналась, что всегда любила исполнять драматические баллады, поскольку именно они позволяют передать самые тонкие оттенки человеческих переживаний.

«Эта песня не даёт готовых ответов и никого не осуждает. Она лишь предлагает слушателю задуматься о том, насколько сложными могут быть чувства, когда жизнь ставит человека перед моральным выбором. Мне очень приятно, что уже в первые дни после премьеры я получила сотни сообщений от поклонников», — сказала Бужинская.

Юрий Рыбчинский также высоко оценил творчество Екатерины, отметив, что с годами она не утратила искренности и внутренней легкости.

«Она не стареет — и сегодня остается той же самой девочкой, какой была еще на детском конкурсе. В ней до сих пор живы искренность и непосредственность. Она не только талантливая певица, но и очень хороший человек. Мама троих детей — а сегодня это уже настоящий подвиг. Я очень уважаю ее», — сказал поэт.

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Екатерина Бужинская

Помимо музыкальной деятельности, Екатерина Бужинская продолжает оказывать помощь украинским военным и медицинским учреждениям. Недавно Черниговский военный госпиталь поблагодарил артистку за постоянную поддержку.

В сентябре певица отправится во всеукраинское турне с новой программой «Люблю снова». Концерты запланированы в Черновцах, Коломые, Полтаве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове и других украинских городах. Во время выступлений артистка исполнит известные хиты и новую композицию «Запретная любовь».

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