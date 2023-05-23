Оба голые: Джулия Фокс показала еще два эффектных образа в Каннах

Профессиональная модница Джулия Фокс, известная своим эпатажным стилем в одежде, за один вечер успела показать сразу два образа. Оба предельно откровенные.
Джулия Фокс, которая недавно позировала в прозрачном корсете с перламутровыми тенями на сосках, на этот раз решили облегчить жизнь редакторам и ретушерам и наклеила на соски специальные накладки.
Что было очень мило с ее стороны, потому что за один вечер звезда успела продемонстрировать сразу два голых наряда.
Вначале Джулия появилась на красний дорожче перед премьерой "Идола" в прозрачном корсетном платье поверх которого был надет чехол и объемная накидка из материала по фактуре напоминающего целлофан. Образ дополняли белые перчатки и черная помада.
На афтепати Фокс пришла в еще более откровенном наряде из такого же материала. На этот раз наряд был дополнен шапочкой с помпоном и босоножками на "стриптизерской" прозрачной платформе.
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