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Оба голые: Джулия Фокс показала еще два эффектных образа в Каннах

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
823
Время на прочтение
1 мин
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Оба голые: Джулия Фокс показала еще два эффектных образа в Каннах

Джулия Фокс в Каннах / Фото: Associated Press

Профессиональная модница Джулия Фокс, известная своим эпатажным стилем в одежде, за один вечер успела показать сразу два образа. Оба предельно откровенные.

Джулия Фокс, которая недавно позировала в прозрачном корсете с перламутровыми тенями на сосках, на этот раз решили облегчить жизнь редакторам и ретушерам и наклеила на соски специальные накладки.  

Что было очень мило с ее стороны, потому что за один вечер звезда успела продемонстрировать сразу два голых наряда. 

Джулия Фокс в Каннах / © Associated Press
Джулия Фокс в Каннах / Фото: Associated Press

Вначале Джулия появилась на красний дорожче перед премьерой "Идола" в прозрачном корсетном платье поверх которого был надет чехол и объемная накидка из материала по фактуре напоминающего целлофан. Образ дополняли белые перчатки и черная помада. 

Джулия Фокс в Каннах / © Associated Press
Джулия Фокс в Каннах / Фото: Associated Press

На афтепати Фокс пришла в еще более откровенном наряде из такого же материала. На этот раз наряд был дополнен шапочкой с помпоном и босоножками на "стриптизерской" прозрачной платформе. 

Джулия Фокс в Каннах / © Associated Press
Джулия Фокс в Каннах / Фото: Associated Press
Джулия Фокс в Каннах / © Associated Press
Джулия Фокс в Каннах / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
823
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