Оба в драматичных образах: сын Виктории Бекхэм вышел в свет с супругой

Музей, в котором побывала пара, был открыт ровно год назад.

Старший сын дизайнера Виктории Бекхэм - Бруклин - и его супруга Никола Пельтц ведут активную светскую жизнь и не пропускают ни показов мод, ни гала-концертов. Так, в эти выходные пара опять появилась перед камерами во время ежегодного звездного мероприятия в Музее киноакадемии.

Бруклин и Никола надели драматичные образы в черном цвете. На 27-летней девушке было длинное платье без бретелек от Givenchy с оборками и плиссировкой, которое она дополнила высокими черными перчатками и бриллиантовыми серьгами.

А вот Бруклин надел черный смокинг с шелковыми лацканами и белую рубашку. От галстука он отказался.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Associated Press

Интересно, что пара решила надеть луки от этого французского Модного дома после того, как побывала на недавнем показе их новой коллекции в Париже. Тогда Бруклин и Никола также были в парных нарядах.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото: Getty Images

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