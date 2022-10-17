Оба в драматичных образах: сын Виктории Бекхэм вышел в свет с супругой

Музей, в котором побывала пара, был открыт ровно год назад.
Старший сын дизайнера Виктории Бекхэм - Бруклин - и его супруга Никола Пельтц ведут активную светскую жизнь и не пропускают ни показов мод, ни гала-концертов. Так, в эти выходные пара опять появилась перед камерами во время ежегодного звездного мероприятия в Музее киноакадемии.
Бруклин и Никола надели драматичные образы в черном цвете. На 27-летней девушке было длинное платье без бретелек от Givenchy с оборками и плиссировкой, которое она дополнила высокими черными перчатками и бриллиантовыми серьгами.
А вот Бруклин надел черный смокинг с шелковыми лацканами и белую рубашку. От галстука он отказался.
Интересно, что пара решила надеть луки от этого французского Модного дома после того, как побывала на недавнем показе их новой коллекции в Париже. Тогда Бруклин и Никола также были в парных нарядах.
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