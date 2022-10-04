Оба в элегантном черном: Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм на показе Givenchy

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц посетили уже несколько показов во время Парижской недели моды.

На днях супруги были запечатлены фотографами среди гостей шоу Givenchy. Они пришли посмотреть на коллекцию весна-лето 2023.

27-летняя Никола была одета в черный брючный костюм, под которым была белая рубашка с вырезом в котором виднелось украшение в виде массивного креста. Образ Никола дополнила маленькой сумкой, обувью на платформе, несколькими лаконичными серьгами в ушах. Волосы девушка собрала заколкой и сделала макияж с акцентом на глаза, губы накрасив нюдовой матовой помадой.

Ее муж Бруклин тоже был в черном костюме и в этот раз в туфлях. У него была взъерошенная прическа, а в руке он держал солнцезащитные очки.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / Фото: Getty Images

Ранее на прошлой неделе пара посетила показ коллекции мамы Бруклина – Виктории Бекхэм, которая дебютировала на Парижской неделе моды. Вопреки слухам о вражде в семье, Виктория опубликовала семейные снимки в своем Instagram и написала, что очень любит всех своих родных.

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На показе Victoria Beckham Никола Пельтц появилась в черном топе на одно плечо из коллекции дизайнера, в широких джинсах и с черной сумкой из кожи крокодила от Balenciaga.

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