Оба в образах от Valentino: супруги Приянка Чопра и Ник Джонас посетили Неделю моды в Париже

Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас роскошно выглядели в минувшее воскресенье, поскольку нарядились для Недели моды в Париже. Пара посетила показ коллекции прет-а-порте осень-зима бренда Valentino. Супруги выбрали вещи, которые были полностью украшены монограммой бренда.

Приянка надела наряд в одном из самых модных и популярных оттенков красных дорожек - ярко-розовом. На ней было широкое платье-туника с асимметричным подолом и рукавами, которое дополняло V-образное декольте. Также она надела колготки от бренда и туфли на каблуках, на которых был такой же принт, что и на платье.

Чопра завершила образ украшениями от Bulgari, укладкой, а также гламурным нюдовым маникюром со стразами.

Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото: Associated Press

Ник надел костюм баклажанового оттенка и рубашку, которые дополнил часами и туфлями на шнурках.

Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото: Associated Press

Напомним, совсем недавно пара впервые показала миру свою дочь Малти Мари, которую им родила суррогатная мать.

Приянка Чопра с дочерью / Фото: Associated Press

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