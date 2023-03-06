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Оба в образах от Valentino: супруги Приянка Чопра и Ник Джонас посетили Неделю моды в Париже

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
589
Время на прочтение
1 мин
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Оба в образах от Valentino: супруги Приянка Чопра и Ник Джонас посетили Неделю моды в Париже

Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото: Associated Press

Звездная пара выбрала наряды в одном стиле.

Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас роскошно выглядели в минувшее воскресенье, поскольку нарядились для Недели моды в Париже. Пара посетила показ коллекции прет-а-порте осень-зима бренда Valentino. Супруги выбрали вещи, которые были полностью украшены монограммой бренда.

Приянка надела наряд в одном из самых модных и популярных оттенков красных дорожек - ярко-розовом. На ней было широкое платье-туника с асимметричным подолом и рукавами, которое дополняло V-образное декольте. Также она надела колготки от бренда и туфли на каблуках, на которых был такой же принт, что и на платье. 

Чопра завершила образ украшениями от Bulgari, укладкой, а также гламурным нюдовым маникюром со стразами.

Приянка Чопра и Ник Джонас / © Associated Press
Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото: Associated Press

Ник надел костюм баклажанового оттенка и рубашку, которые дополнил часами и туфлями на шнурках.

Приянка Чопра и Ник Джонас / © Associated Press
Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото: Associated Press

Напомним, совсем недавно пара впервые показала миру свою дочь Малти Мари, которую им родила суррогатная мать.

Приянка Чопра с дочерью / © Associated Press
Приянка Чопра с дочерью / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
589
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