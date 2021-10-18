Оба в рок-образах: Кортни Кардашьян и ее возлюбленный целовались в центре Нью-Йорка

Оба в рок-образах: Кортни Кардашьян и ее возлюбленный целовались в центре Нью-Йорка

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер опять попали под прицел папарацци.

Пара прогуливалась по городу, держась за руки и болтая. В один момент они остановились и начали целоваться просто посреди улицы, не обращая внимания ни на кого.

Кортни в последнее время сменила имидж и пытается максимально соответствовать своему бойфренду-рокеру, поэтому часто на звезде реалити можно теперь заметить брутальные ботинки, кожаные вещи и косухи. В этот раз все было тоже так, ведь на ней был комбинезон, ботинки Prada и кожаная куртка с бахромой на рукавах. Завершили этот лук солнцезащитные очки и нюдовый макияж.

Кортни Кардашьян / Getty Images

Трэвис был в своем амплуа, ведь сочетал белую футболку, джинсы, шапку и потертую косуху с нашивками. Кстати, на руках у рокера был маникюр с изображением черепа.

Кортни Кардашьян / Getty Images

На следующий день после того, как пару сфотографировали в Нью-Йорке, они организовали ужин для семьи, и в присутствии всех сестер и мамы Кортни Трэвис сделал предложение любимой. Трогательным фото новоиспеченная невеста поделилась на своей странице.

А вот снимок кольца с бриллиантом на своей странице показала Ким Кардашьян.

Instagram Ким Кардашьян

Ранее Кортни была в длительных отношениях с бизнесменом Скоттом Дисиком. У Кортни с ним есть трое детей: сын Мэйсон Дэш Дисик, дочь Пенелопа Скотлэнд Дисик, сын Рейн Эстон Дисик. Спустя полгода после рождения третьего ребенка пара рассталась, но поддерживает дружеские отношения. Скот также продолжает сниматься в реалити-шоу семьи.

В 2016 году Кортни встречалась с боксером Юнесом Бенджимом, но в 2018 году они расстались. Замужем 42-летняя знаменитость не была.

А что касается Трэвиса, то у него за плечами уже есть два развода. Во втором браке у него родилось двое детей, сын Лэндон Ашер и дочь Алабама Луэлла.

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