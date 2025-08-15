Оба в розовом: Джастин Бибер поделился милым фото с сыном Джеком

Джастин и Хейли Бибер / © Getty Images

31-летний певец Джастин Бибер и 28-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode — Хейли Бибер — 22 августа 2024 года впервые стали родителями. У них родился сын Джек Блюз. В своих соцсетях молодые родители нечасто показывают ребенка, но иногда делают исключение.

Так, на одном из последних фото в своем Instagram Джастин позировала вместе с Джеком. Певец одет в розовое худи и рваные джинсы, а 11-месячный мальчик — в розовые штанишки, майку и шапочку. Фото Бибер никак не подписал.

Также Джастин показал фото сына, запечатленного на поле для гольфа.

Интересно, что первое имя ребенка «Джек» выбрано в честь отца Джастина Бибера — Джереми Джека, они продолжили традицию имен с инициалами JB. Второе имя «Блюз» — отсылка к музыкальной составляющей жизни Джастина.

