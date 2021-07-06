Обе красивые: Джоди Фостер вышла на красную дорожку Канн со своей женой

Обе красивые: Джоди Фостер вышла на красную дорожку Канн со своей женой

Сегодня в Каннах состоялась церемония открытия 74-го международного кинофестиваля.

Сегодна, 6 июля, в Каннах стартовал 74-й международный кинофестиваль. Он начался с премьеры фильма «Аннет».

На церемонии открытия блистали мировые кинозвезды и модели. Хелен Миррен появилась на красной дорожке в ярко-желтом платье в компании своего мужа Тейлора Хакфорда.

Хелен Миррен / Associated Press

Экс-первая леди Франции Карла Бруни стала одной из гостей Каннского кинофестиваля и появилась в роскошном серо-голубом платье на одно плечо от Céline, которое было полностью расшито мелкими пайетками.

Карла Бруни / Associated Press

А великолепная Джоди Фостер, которая приехала в Канны, чтобы получить награду за вклад в кинематограф, вышла на красную дорожку в сопровождении своей жены Александры Хедисон.

Джоди Фостер в Каннах / Associated Press

Джоди Фостер в Каннах / Associated Press

Джоди Фостер в Каннах / Associated Press

Для церемонии открытия фестиваля Джоди выбрала белое платье по фигуре, расшитое стразами с прорезями на плечах. Ее супруга надела элегантное черное платье, которое дополнила золотым клатчем и золотыми босоножками на плоской подошве.

74-й Каннский кинофестиваль (21 фото)

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