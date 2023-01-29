Обе красотки: Кэти Перри и Миранда Керр вместе позировали перед камерами фотографов

Модель Миранда Керр и певица Кэти Перри посетили гала-концерт G'Day USA Arts Gala в культурном центре Skirball в Лос-Анджелесе.

Мероприятие организовано Американско-австралийской ассоциацией и посвящено австралийцам, занимающим видное место в индустрии развлечений США.

38-летняя Перри появилась на дорожке в блестящем топе без косточек цвета фольги в сочетании с соответствующей бальной юбкой в ​​пол от бренда Zimmermann из коллекции весна-лето 2023. Певица дополнила лук несколькими золотыми браслетами, серьгами, насыщенным макияжем глаз и подчеркнув губы помадой. А черные волосы звезда собрала в высокий пучок.

Кэти Перри и Миранда Керр / Фото: Getty Images

Кэти Перри вручила модели и предпринимательнице Миранде Керр награду за выдающиеся достижения в области искусства. Австралийская модель, которая ранее была замужем за Орландо Блумом с 2010 по 2013 год и родила ему сына, блистала на вечере в гламурном белом платье, обтягивающем ее фигуру.

Платье без бретелей со сборками спереди и завязками на талии великолепно сидело на манекенщице. К наряду Керр подобрала усыпанные стразами туфли с открытыми носами на высоких каблуках. Сделала вечерний макияж и красивую волнистую укладку и надела серьги.

На вечере Миранда присутствовала со своим нынешним мужем Эваном Шпигелем. Но, похоже, с Кэти Перри они прекрасно ладят, так как вместе также позировали на синем ковре.

Эван Шпигель и Миранда Керр / Фото: Getty Images

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