Обе с декольте: сестры-певицы Хлоя и Холли Бейли сияли перед камерами на церемонии в Беверли-Хиллз

Знаменитые сестры-певицы Хлоя Бейли и Холли Бейли пришли вместе на гламурное светское мероприятие - 3-ю ежегодную церемонию вручения наград Hollywood Unlocked Impact Awards, которая состоялась в Беверли-Хиллз.

23-летняя Холли надела на мероприятие черный комбинезон с халтером, американской проймой и глубоким V-образным декольте. Наряд девушка дополнила прической в виде афрокосичек, ярким макияжем с красной помадой на губах, а также колье от Van Cleef & Arpels.

24-летняя Хлоя же отдала предпочтение более эффектному наряду и надела жакет с очень глубоким декольте и капюшоном, а также длинную юбку со шлейфом. Также девушка заплела волосы в светлые афрокосы и уложила их на один бок. Завершали ее образ насыщенный макияж и маникюр со стразами.

Холли и Хлоя Бейли / Фото: Getty Images

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