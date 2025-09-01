Обе в бикини: топ-модель Алессандра Амбросио со взрослой дочерью отдыхает во Франции

Алессандра Амбросио с дочерью / © Instagram Алессандры Амбросио

44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — поделилась в Instagram серией фото, сделанных на отдыхе, который она проводит в Провансе, Франция. Конечно, будучи в этой местности, она не могла не побывать на популярных среди туристов лавандовых полях.

Алессандра позировала среди ароматных кустов в коротком голубом сарафане и соломенной шляпе. «Жизнь в лаванде», — подписала она фото.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Судя по остальным фото, компанию ей на отдыхе составила ее 17-летняя дочь Аня. Они позировали на катамаране. Модель была в сиреневом бикини, а ее дочь — полосатом бело-голубом. Вместе они выглядят как подруги.

Алессандра Амбросио с дочерью / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с дочерью / © Instagram Алессандры Амбросио

Также они были запечатлены на фоне гор.

Алессандра Амбросио с дочерью / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с дочерью / © Instagram Алессандры Амбросио

Отметим, помимо Ани Алессандра воспитывает еще и сына Ноа, которому в мае этого года исполнилось 13 лет. Их отец — бывший бойфренд модели, бизнесмен Джейми Мазур.

Ранее, напомним, в честь дня рождения дочери Алессандра Амбросио показала, как выглядела 17 лет назад. Она почти не изменилась.