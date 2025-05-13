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- Шоу-бизнес
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Обе в кожаных штанах: Кайли Дженнер с сестрой Кендалл сходила на баскетбол
Девушки провели время вместе и показали совместные селфи.
27-летняя звезда реалити-шоу и бизнесвумен – Кайли Дженнер — вместе со своей старшей сестрой — 29-летней Кендалл — побывали на матче между баскетбольными командами «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс», который состоялся в «Мэдисон-сквер-гарден», в Нью-Йорке.
Совместные селфи девушки опубликовали в своих Instagram.
Кайли и Кендалл были в похожих луках — обе были одеты в майки и кожаные штаны, а на их головах были бейсболки с эмблемой «Нью-Йорк Никс», за которую болели сестры и которая одержала победу в матче.
Отметим, девушек часто можно увидеть на трибунах во время баскетбольных матчей. Это связано и с тем, что Кендалл встречается с баскетболистом Девином Букером. После их периодических расставаний и воссоединений источник, близкий к паре, сообщил в феврале 2025-го, что они таки пока вместе.
А ранее, напомним, Кайли Дженнер и ее бойфренд Тимоти Шаламе сходили вместе на баскетбол. Они посетили баскетбольный матч, который прошел между командами Los Angeles Lakers и Minnesota Timberwolves в Лос-Анджелесе.