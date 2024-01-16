Обе в красных платьях: Камила Морроне и беременная Сьюки Уотерхаус позировали на дорожке

26-летняя актриса и модель Камила Морроне посетила церемонию "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Бывшая девушка актера Леонардо Ди Каприо выбрала яркий лук для нового светского выхода. В этот вечер на девушке было красное платье, идеально сидящее по фигуре на тонких бретельках и с пикантным декольте от Atelier Versace.
Камила решила отказаться от украшений, распустила длинные волосы, которые были накручены легкими волнами, сделала насыщенный макияж глаз и нюдовой помадой подчеркнула пухлые губы.
Маникюр Камилы Морроне был выполнен в светлом оттенке, а на указательном пальце сверкало скромное золотое кольцо.
Девушка позировала на дорожке со своей коллегой-моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус, которая находится на последних месяцах беременности и ждет первенца от Роберта Паттинсона. Сьюки надела красное платье с бантом из кутюрной коллекции Valentino сезона весна-лето 2023.
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