Обе в кроп-топах и лосинах: Белла Хадид и Хейли Бибер сходили на тренировку

Обе в кроп-топах и лосинах: Белла Хадид и Хейли Бибер сходили на тренировку

Звездные подруги решили начать год с тренировок.

Беллу Хадид и Хейли Бибел сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе после того, как девушки вышли из зала, где занимались спортом. Обе направлялись к своим автомобилям.

Хадид была в белом кроп-топе и черных лосинах, которые дополнила белыми кроссовками, высокими белыми носками и джинсовой курткой, которую несла в руках.

Хейли Бибер и Белла Хадид / Getty Images

Хейли была в сером аутфите: кроп-топе, лосинах, серой дутой куртке, белых носках и тоже обута в кроссовки. Подруги обе были в солнцезащитных очках и не охотно реагировали на крики папарацци.

Белла Хадид / Getty Images

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