Обе в кружевных платьях и на платформах: Аманда Холден вышла в свет с дочерью-красавицей

Они выглядели роскошно и были одеты в наряды от одного бренда.
В Лондоне состоялась грандиозная ежегодная церемония вручения премии British Fashion Awards 2023. И уже традиционно на красной дорожке мероприятия, в Королевском Альберт-холле собрались знаменитые представители мира шоу-бизнеса, моды и кино.
Не пропускает это мероприятие одна из главных лондонских модниц - телеведущая и певица Аманда Холден. Звезда вышла на красную дорожку в черном мини-платье от бренда Azzi & Osta, выполненного из кружева. У платья было эффектное декольте, а также имитация корсета. Дополняли наряд кружевная накидка с очень длинным шлейфом, а также туфли на высоких платформах и ремешках от Valentino.
Также Аманда сделала макияж, укладку и черный маникюр с блестками.
Уже традиционно на красную дорожку этого мероприятия женщина вышла в компании своей старшей дочери Лекси. Девушка выбрала не менее эффектный наряд, чем у ее знаменитой матери, поскольку нарядилась в черное кружевное платье тоже от Azzi & Osta с вырезом на талии, и обувь на платформе от Valentino.
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