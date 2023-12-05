Обе в кружевных платьях и на платформах: Аманда Холден вышла в свет с дочерью-красавицей

Они выглядели роскошно и были одеты в наряды от одного бренда.

В Лондоне состоялась грандиозная ежегодная церемония вручения премии British Fashion Awards 2023. И уже традиционно на красной дорожке мероприятия, в Королевском Альберт-холле собрались знаменитые представители мира шоу-бизнеса, моды и кино.

Не пропускает это мероприятие одна из главных лондонских модниц - телеведущая и певица Аманда Холден. Звезда вышла на красную дорожку в черном мини-платье от бренда Azzi & Osta, выполненного из кружева. У платья было эффектное декольте, а также имитация корсета. Дополняли наряд кружевная накидка с очень длинным шлейфом, а также туфли на высоких платформах и ремешках от Valentino.

Также Аманда сделала макияж, укладку и черный маникюр с блестками.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Уже традиционно на красную дорожку этого мероприятия женщина вышла в компании своей старшей дочери Лекси. Девушка выбрала не менее эффектный наряд, чем у ее знаменитой матери, поскольку нарядилась в черное кружевное платье тоже от Azzi & Osta с вырезом на талии, и обувь на платформе от Valentino.

Аманда и Лекси Холден / Фото: Getty Images

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