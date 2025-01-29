Обе в маскулинных нарядах: Летиция Каста и Милена Смит надели костюмы

28 января в Париже состоялось сразу несколько показов известных брендов, которые презентовали кутюрные коллекции весна-лето 2025. Среди шоу, которые состоялись в тот день, были показы марок Giorgio Armani Privé и Saint Laurent.

Гостями показов стали две известные женщины - французская актриса и модель Летиция Каста и испанская актриса Милена Смит. Не сговариваясь они надели в тот день похожие наряды в маскулинном стиле.

На Летиции в тот день был черный полосатый костюм, который она сочетала с белой рубашкой и серым галстуком.

Летиция Каста / Фото: Getty Images

А вот Милена надела костюм винного оттенка, который носила в сочетании с полосатой рубашкой и галстуком горчичного цвета. Она также сделала яркий макияж и надела на глаза очки с желтыми линзами.

Милена Смит / Фото: Getty Images

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