Обе в мини-юбках: Блейк Лайвли и Тейлор Свифт сходили вместе в пиццерию в Нью-Йорке

Актриса Блейк Лайвли не часто появляется на публике, ведь она все же мать четверых дочерей, но на днях решила провести время в компании своей подруги Тейлор Свифт. Звезды сходили вместе в пиццерию Lucali's, которая расположена в Нью-Йорке.

Подруги оделись обе в короткие наряды и выглядели превосходно. На Блейк в тот вечер была серо-бежевая замшевая юбка с разрезом и серебристым ремнем, которую она сочетала с полосатым свитером Guest in Residence, сумкой Louis Vuitton, которую уже не раз демонстрировала, а также яркими оранжевыми туфлями Christian Louboutin.

Волосы Блейк уложила в объемные локоны, добавила в лук золотую цепочка, а также сделал макияж.

Блейк Лайвли и Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Тейлор отдала предпочтение бархатному мини-платью роскошного зеленого оттенка и с глубоким декольте. Наряд певицы был от бренда Wolf & Badger, а вот сочетала она его сапогами с рисунками от Jimmy Choo x Jean Paul Gaultier, а также стильной сумкой Vivienne Westwood.

Свифт также уложила волосы с лаконичную прическу, сделала любимый макияж с красной помадой и добавила в этот лук украшения от Foundrae Medium.

Блейк Лайвли и Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Отметим, что дружат они уже давно и под прицел папарацци попадали не раз вместе. Также в декабре Блейк сходила на вечеринку в честь дня рождения Тейлор, которая тоже прошла в Нью-Йорке. Тогда актриса появилась на публике в кожаном платье и золотых украшениях.

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