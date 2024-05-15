Обе в розовом: 74-летняя модельер Вера Вонг вышла в свет со своей дочерью

На это мероприятие звезда моды пришла со своей дочерью 31-летней Жозефиной Беккер.

Обе надели для этого мероприятия розовые наряды - это традиционный дресс-код вечеринки. На Вере было платье на тонких бретельках и с нежными цветами на плече, а юбку спереди украшала драпировка.

Дополнила модельер наряд высокими кожаными перчатками, волосы распустила, а на лице у нее, как всегда, отсутствовал макияж. Вероятно, Вера использовала только тональную основу.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

Дочь модельера отдала предпочтение наряду с вырезом под грудью. Ее шею украшало колье в виде змеи.

Вера Вонг и Жозефина Беккер / Фото: Associated Press

Так же как-то Вонг опубликовала на своей странице в Instagram кадры с Жозефиной и еще одной дочерью Сесилией. На фото они тоже были в одинаковых платьях и выглядели как сестры. Девушек она удочерила с бывшим мужем Артуром Беккером.

Читайте также: