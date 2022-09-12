Обе в ярких луках: Джиджи Хадид и ее маму Иоланду сфотографировали в Нью-Йорке

Модель Джиджи Хадид и ее маму Иоланду сфотографировали папарацци около магазина бренда модели Guest in Residence в Нью-Йорке.

27-летняя модель выглядела расслабленно и была одета в синий трикотажный костюм. Ее волосы были собраны в пучок, в ушах сверкало несколько камней, а на лице был максимально естественный макияж.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Джиджи улыбалась и сфотографировалась возле входа в магазин, где стояли огромные букеты подсолнухов.

Ее 58-летняя мама Иоланда также выглядела в этот день очень ярко. Она была одета в белое боди и укороченные брюки, морковного цвета короткое пальто и обута в песочные босоножки на каблуках. Через плечо у женщины висела яркая оранжевая сумка.

Иоланда Хадид / Фото: Getty Images

Отметим, с недавних пор в прессе начали появляться слухи о том, что актер Леонардо Ди Каприо после расставания с моделью Камилой Морроне начал проявлять знаки внимания Джиджи Хадид. Но молодая мать не планирует сейчас заводить новые романы. Она занята работой и материнством. К тому же не так давно рассталась со своим бойфрендом Зейном Маликом.

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