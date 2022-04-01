"Обещай, мы все горе переживем": Оля Цыбульская в национальном наряде написала трогательное стихотворение о войне

"Обещай, мы все горе переживем": Оля Цыбульская в национальном наряде написала трогательное стихотворение о войне

Артистка сфотографировалась в старинной национальной одежде и показала снимки с сыном.

Оля Цыбульская опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых она появилась в украинском старинном наряде.

Оля Цыбульская / Instagram Оли Цибульськой

Оля Цыбульская / Instagram Оли Цибульськой

На некоторых фото певица запечатлена со своим сыном Нестором.

Оля Цыбульская / Instagram Оли Цибульськой

Оля Цыбульская / Instagram Оли Цибульськой

Цыбульская также написала трогательное стихотворение о войне.

Оля Цыбульская / Instagram Оли Цибульськой

"Так болить голова від постійних сирен ⠀⠀

Від постійного болю за наших ⠀⠀

В біса серця нема⠀⠀

А у нас воно є ⠀⠀

Ми воскреснемо, а біда зляже. ⠀⠀

⠀⠀

Ця нестерпна весна ⠀⠀

Розквітає не так, як собі я в сніги уявляла ⠀⠀

Хай зупиниться зло ⠀⠀

В нього серця нема ⠀⠀

Його смерть на руках колисала. ⠀⠀

⠀⠀

Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀

Ти притиснеш мене до грудей ⠀⠀

Обіцяй: більш не буде такої весни, ⠀⠀

Що оплакує наших людей.⠀⠀

⠀⠀

Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀

І зберемось за довгим столом ⠀⠀

Обіцяй: ми усе горе переживем ⠀⠀

І щасливими будем разом".

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