"Обещай, мы все горе переживем": Оля Цыбульская в национальном наряде написала трогательное стихотворение о войне

Артистка сфотографировалась в старинной национальной одежде и показала снимки с сыном.
Оля Цыбульская опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых она появилась в украинском старинном наряде.
На некоторых фото певица запечатлена со своим сыном Нестором.
Цыбульская также написала трогательное стихотворение о войне.
"Так болить голова від постійних сирен ⠀⠀
Від постійного болю за наших ⠀⠀
В біса серця нема⠀⠀
А у нас воно є ⠀⠀
Ми воскреснемо, а біда зляже. ⠀⠀
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Ця нестерпна весна ⠀⠀
Розквітає не так, як собі я в сніги уявляла ⠀⠀
Хай зупиниться зло ⠀⠀
В нього серця нема ⠀⠀
Його смерть на руках колисала. ⠀⠀
⠀⠀
Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀
Ти притиснеш мене до грудей ⠀⠀
Обіцяй: більш не буде такої весни, ⠀⠀
Що оплакує наших людей.⠀⠀
⠀⠀
Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀
І зберемось за довгим столом ⠀⠀
Обіцяй: ми усе горе переживем ⠀⠀
І щасливими будем разом".
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