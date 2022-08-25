"Обещаю быть послушным": Павел Зибров показал фото с женой-красавицей

Сегодня, 25 августа, у жены Павла Зиброва – Марины – день рождения. По этому случаю артист опубликовал их совместное милое фото. Супруги позировали в цветах.

Певец одет в белое поло с принтом, а его жена – в блузку с кружевом.

Павел Зибров с женой / Фото: Instagram Павла Зиброва

"Сегодня у моей Маринки день рождения! Еще один жизненный оборот вокруг земли. Хочу поблагодарить Господа Бога за то, что он мне ее ПОДАРИЛ, а она, в свою очередь, подарила мне замечательную дочь Дианку.

МАРИНКА, Я ТЕБЯ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ И ОБЕЩАЮ БЫТЬ (наконец) ПОСЛУШНЫМ и СЕРЬЕЗНЫМ (пора уже!) Уверен, что следующий твой день рождения мы будем праздновать в мирной, счастливой Украине. ЗДОРОВЬЯ тебе, МАРИНКА, богатырского, РАДОСТЕЙ на каждый день и уверенности, что скоро наступит МИР на нашей земле. Целую тебя!!!” – написал Павел.

Напомним, в свой день рождения Зибров показал хороший подарок от дочери.

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