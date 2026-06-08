Облил ее шампанским, а потом обнял: папарацци запечатлели Ким Кардашьян и ее возлюбленного на Формуле-1

Ким Кардашьян / © Getty Images

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Ким Кардашьян провела уикенд в Монте-Карло, куда она приехала поддержать своего бойфренда — британского автогонщика Льюиса Хэмильтона, который принимал участие в Гран-при Монако «Формулы-1».

Во второй день Гран-при звезда реалити появилась в кремовом платье с драпировкой, асимметричным верхом, одним рукавом и открытой спиной. Наряд Ким скомбинировала с черными остроносыми туфлями на шпильках.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Волосы она собрала в элегантную прическу, выпустив спереди пряди, сделала макияж с нюдовой помадой и коричневым контуром и завершила лук массивными очками с фиолетовыми линзами.

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Ким Кардашьян / © Associated Press

Хэмильтон — семикратный чемпион мира и пилот Ferrari — занял на Гран-при Монако второе место, установив очередное достижение. Он стал вторым пилотом в истории, который сумел восемь раз подняться на подиум этапа в Монте-Карло, после бразильца Айртона Сенны.

Празднуя свою победу, Льюис случайно облил свою возлюбленную шампанским — на наряде Ким были заметны мокрые пятна. Но потом гонщик подошел к ней и нежно обнял.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Напомним, в первый день гонок в Монте-Карло Ким Кардашьян появилась в паддоке в синих джинсах-клеш и черном кружевном боди от Gucci с глубоким декольте.

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