Обнародовали дублированный трейлер супергеройского фильма "Шазам! Ярость богов"

В Сети появился дублированный трейлер супергеройского фильма "Шазам! Ярость богов" от New Line Cinema.

Фото Warner Bros.

Режиссером экшена выступил Дэвид Ф. Сандберг. В фильме снялись Закари Ливай ("Тор: Рагнарок", "Шазам!"), Ашер Эйнджел ("Шазам!"), Адам Броди ("Перспективная девушка"), Джек Дилан Грейзер (дилогия "Оно"), Джимон Хонсу (" Форсаж 7"), Росс Батлер и другие.

Премьера фильма в Украине состоится 16 марта.

О фильме:

Это продолжение истории о подростке Билли Бэтсоне. Произнеся волшебное слово "Шазам!", Билли превращается в свое взрослое альтер эго – супергероя Шазама.

Билли Бэтсон и его братья и сестры из приемной семьи все еще учатся жить обычной жизнью. Но подросткам, облеченным силами богов, это дается нелегко.

Фото Warner Bros.

Относительно мирное существование завершается, когда дочери Атласа прибывают на Землю. Мстительная троица древних богинь отправляется на поиски похищенной у них магии. Шазам и его семья начинают битву за свои суперсилы, свои жизни и судьбу своего мира.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

Напомним, Marvel Studios выпустил дублированный трейлер супергеройского экшена "Человек-муравей и Оса: Квантомания" .

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