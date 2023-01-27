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Обнародовали дублированный трейлер супергеройского фильма "Шазам! Ярость богов"

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
674
Время на прочтение
1 мин
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Обнародовали дублированный трейлер супергеройского фильма "Шазам! Ярость богов"

Фото Warner Bros.

Премьера фильма в Украине запланирована на март.

В Сети появился дублированный трейлер супергеройского фильма "Шазам! Ярость богов" от New Line Cinema.

Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.

Режиссером экшена выступил Дэвид Ф. Сандберг. В фильме снялись Закари Ливай ("Тор: Рагнарок", "Шазам!"), Ашер Эйнджел ("Шазам!"), Адам Броди ("Перспективная девушка"), Джек Дилан Грейзер (дилогия "Оно"), Джимон Хонсу (" Форсаж 7"), Росс Батлер и другие.

Премьера фильма в Украине состоится 16 марта.

О фильме:

Это продолжение истории о подростке Билли Бэтсоне. Произнеся волшебное слово "Шазам!", Билли превращается в свое взрослое альтер эго – супергероя Шазама.

Билли Бэтсон и его братья и сестры из приемной семьи все еще учатся жить обычной жизнью. Но подросткам, облеченным силами богов, это дается нелегко.

Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.

Относительно мирное существование завершается, когда дочери Атласа прибывают на Землю. Мстительная троица древних богинь отправляется на поиски похищенной у них магии. Шазам и его семья начинают битву за свои суперсилы, свои жизни и судьбу своего мира.

Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.
Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.
Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.

Напомним, Marvel Studios выпустил дублированный трейлер супергеройского экшена "Человек-муравей и Оса: Квантомания" .

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Дата публикации
Просмотры
674
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