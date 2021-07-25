Обнаженная Бритни Спирс и еще пять звезд, которые часто позируют топлес

Поп-дива Бритни Спирс переживает сейчас непростые времена и борется за право самостоятельно распоряжаться своей жизнью и своим многомилионным состоянием.

О непростой судьбе Бритни Спирс мы недавно рассказывали в нашем большом материале. Если коротко, то в сентябре Брит должна появиться на очередном судебном заседании, где будет решаться вопрос опеки над ней ее отцом Джеймсом Спирсом, от которой певица желает избавиться.

Но на днях поп-звезда опубликовала неоднозначное фото, на котором предстала без бюстгальтера и показала грудь. С одной стороны, совершенно очевидно, что это протест Бритни, ранее артистка заявляла, что не будет больше давать концертов и выступать на сцене до тех пор, пока не вернет себе право распоряжаться своей жизнью без чьей-либо опеки. Но, с другой стороны, такое фото может быть неоднозначно воспринято судом. Впрочем, впереди еще несколько месяцев до заседания и много чего может ее произойти. Пока что мы решили вспомнить другие знаменитостей, которые любят обнажаться на камеру.

48-летняя немецкая манекенщица Хайди Клум – одна их тех, кто очень часто показывает поклонникам свои фотографии, где она запечатлена в обнаженном виде. Хайди любит показывать свое совершенное тело, часто просит своего мужа 31-летнего Тома Каулитца, чтобы он делал ей такие фотографии.

Кадрами топлес иногда делится с фолловерами 35-летняя модель Ирина Шейк. Преимущественно это снимки, которые сделаны для рекламных кампаний разных брендов. На одном из последних, например, Ирина рекламировала обувь от бренда @tamaramellon, с которым сотрудничала.

Огромным количеством фотографий топлес делилась в Сети модель Эмили Ратажковски. Она снималась обнаженной не только в рекламных кампаниях своего бренда Inamorata Woman, но и часто фотографировала себя сама во время беременности, демонстрируя поклонникам, что ее тело было прекрасно и в период первой беременности.

Еще одна звезда, чье откровенные снимки пестрят в Instagram-блоге – модель Деми Роуз. 26-летняя британка только и делает, что показывает себя без одежды или в минимальном ее количестве на личной странице в Соцсети. Пышными формами Роуз гордится и без всякого стеснения раздевается перед камерой.

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Еще одна модель, которая любит фотографироваться топлес – 32-летняя шведка Эльза Хоск. Экс-"ангел" бельевой марки Victoria's Secret делала это до беременности, во время нее и делает после. Грудь Эльзы благодаря грудному вскармливанию стала на несколько размеров больше и модель наслаждается этим мгновением, не забывая показывать красивые кадры своим подписчикам. Интересно будет посмотреть, как изменится размер бюста Хоск после того, как она закончить кормить свою дочь грудью.

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Бритни Спирс на сцене и красных дорожках (10 фото)

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