Обнаженная Хейли Бибер позировала на обложке глянца

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

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29-летняя американская модель, предпринимательница и основательница косметического бренда Rhode — Хейли Бибер — стала главной героиней нового выпуска ICE Magazine, посвященного Бразилии. Для фотосессии модель отправилась в Рио-де-Жанейро, где позировала на пляжах и улицах города, демонстрируя загорелую фигуру.

На обложке журнала обнаженная Хейли лежит на песке, на ее теле заметны следы от загара. Она пьет через трубочку газировку в жестяной банке.

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Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Съемку провел фотограф Ренелл Медрано, а сама фотосессия стала своеобразным посвящением бразильским корням модели.

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Также звезда в бикини позировала на шезлонге и на пляже.

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Instagram Хейли Бибер

Выбор Хейли в качестве главной героини выпуска не случаен. Ее мать, дизайнер Кенния Болдуин, родилась в Бразилии, поэтому модель с детства была тесно связана с бразильской культурой. Хейли рассказывала, что ее мама и бабушка часто разговаривали между собой на португальском языке.

В интервью журналу Бибер также поговорила об отношении к собственному телу. По словам модели, она с детства видела, насколько уверенно ее мама чувствовала себя в своем теле, и считает это важным примером для себя. Она призналась, что именно благодаря этому научилась принимать себя и чувствовать себя комфортно в собственной коже.

Ранее, напомним, Джастин и Хейли Бибер снялись в совместной фотосессии.

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