Обнаженная и без макияжа: Настя Каменских показала откровенное фото

Артистка не стесняется публиковать в соцсети свои обнаженные снимки.

Настя Каменских взбудоражила воображение поклонников откровенным снимком в Instagram. Певица показала, как утром после пробежки обнаженной плавает в прохладном бассейне. Волосы она собрала в высокий пучок, а на ее лице не было макияжа. При этом она выглядела красивой и сексуальной.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

"Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день", - написала артистка под фото.

Каменских не впервые публикует в соцсети свое голое фото. К примеру, в прошлом году певица обнаженной позировала в поле спиной к фотокамере, демонстрируя сексуальные формы.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

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Настя Каменских на отдыхе (17 фото)

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