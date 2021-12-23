Обнаженная и с бокалом: победительница "Холостяка-11" игриво позировала в постели

Анна Богдан поделилась пикантным фото.

Победительница 11-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", возлюбленная Михаила Заливако – Анна Богдан, опубликовала в Instagram пикантный снимок, сделанный в спальне.

Позировала девушка в постели обнаженной, закутавшись в белоснежное одеяло. На ней были белые носки. В руке она держала бокал с белым вином.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

"Новый год – это момент, когда за столом собираются самые дорогие люди. Поэтому в этот момент хочется разделить с ними самое лучшее: душевные разговоры, любимые с детства блюда и бутылочку хорошего вина", - написала под фото Богдан.

Ранее Аня продемонстрировала вечерний образ в черном платье с обнаженной спиной. Волосы она собрала в хвост, украсив его черным бантиком, сделала красивый макияж и украсила уши длинными золотистыми серьгами, а шею – золотистым ожерельем с жемчугом.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

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