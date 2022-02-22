Обнаженная и с красивым макияжем: победительница "Холостяка-11" поделилась пикантным снимком

Обнаженная и с красивым макияжем: победительница "Холостяка-11" поделилась пикантным снимком

Анна Богдан топлес похвасталась красивым мейком и прической.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" и девушка Михаила Заливако - Анна Богдан – опубликовала в Instagram пикантное фото. На нем девушка предстала обнаженной. Она позировала в профиль.

Свой откровенный образ Анна дополнила красивым макияжем в бронзово-кофейных оттенках и с черными стрелками. Волосы ее уложены в аккуратную прическу с локонами.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

"- Какие планы? - Быть счастливой. - Я имею в виду сегодня. - Не вижу разницы", - написала под фото Богдан.

Ранее Анна рассказала, что ей помогло похудеть на 14 килограммов за полгода.

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