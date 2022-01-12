Обнаженная и сексуальная: финалистка "Холостяка" соблазнительно позировала в ванне

Дана Оханская снялась в пикантной фотосессии.

Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" – Дана Оханская – снялась в откровенной фотосессии, в которой она предстала обнаженной.

Красавица соблазнительно позировала в ванне, демонстрируя стройные ноги. Обнаженную грудь она прикрыла рукой. Волосы Оханской накрутили и сделали нежный макияж.

Данная Оханская / Instagram Даны Оханской

Данная Оханская / Instagram Даны Оханской

Возле ванны стояли вазоны с растениями.

Данная Оханская / Instagram Даны Оханской

"Надо уметь отпускать людей… С которыми хоть и приятно. И вроде бы комфортно. Но с какими в силу определенных обстоятельств вам не по пути. Так бывает. Как бы вам жаль ни было, что либо ничего так и не началось, либо так и не смогло продолжиться, – надо отпускать.

Вы верите в то, что если это ваш человек, то рано или поздно обстоятельства сами сложатся так, что вам станет одной дорогой? Я скорее да, чем нет. Но подстраивать эти обстоятельства, бороться за кого-то, "из кожи вон лезть", только бы вместе, — это все никому не нужно, это все в прошлом. В последний раз, во время моего участия в "Холостяке" @holostyakstb. Этот проект — лучший психологический тренинг в моей жизни, главный месседж из которого (для меня): не нужно никому ничего доказывать. Вот и не доказываю. И хотя это реалити-шоу еще долго будет разными способами "догонять" меня, я предпочитаю оставаться просто наблюдателем. И делать выводы.

Всем желаю внутреннего тепла в эту морозную погоду. Согревайте друг друга", — написала Оханская.

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