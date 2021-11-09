Обнаженная и в краске: победительница "Холостяка-10" показала откровенное фото

Обнаженная и в краске: победительница "Холостяка-10" показала откровенное фото

Даша Ульянова – смелая девушка, поэтому сниматься без одежды для нее не проблема.

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" – Даша Ульянова – показала фолловерам в Instagram откровенный снимок из фотосессии авторства Оксаны Кирик.

Позировала красотка в мастерской на полу, на белой ткани. Даша была обнаженной и обмазанная синей краской. Выглядела она очень соблазнительно.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

Пикантный лук Ульянова дополнила прической с пучком и выпущенными спереди прядями, а также макияжем с черными стрелками.

Ранее Даша снялась в фотосете в не менее сексуальном аутфите. Позировала девушка в черном боди с вырезами и черных капроновых колготах.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

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